Resmi rezerv varlıkları 114,9 milyar dolara geriledi

Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6,2 azalarak 114,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 6,2 azalarak 114,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalarak 60,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 11 azalarak 46,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak yaklaşık 44,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 36,8 milyar dolar anapara, 8,1 milyar dolar faizden oluşturdu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 59 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 26,8 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 50,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL