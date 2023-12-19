Resmî Gazete'de yayımlanam yönetmeliğe göre, 1 Ocak'tan itibaren lokanta, restoran ve kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve...
Resmi Gazete'de yayımlanam yönetmeliğe göre, 1 Ocak'tan itibaren lokanta, restoran ve kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanam yönetmeliğe göre, 1 Ocak'tan itibaren lokanta, restoran ve kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak - ANKARA