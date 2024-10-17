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Reşitköy Barajı İnşaatı Devam Ediyor

Reşitköy Barajı İnşaatı Devam Ediyor
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DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Burhaniye'deki Reşitköy Barajı inşaatını yerinde inceledi. Baraj, 63 bin 416 dekar tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayarak bölgedeki tarımsal üretkenliği artırmayı hedefliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yılmaz ve ilgili şube müdürleriyle birlikte, Burhaniye'de inşaatı süren Reşitköy Barajı'nda çalışmaları yerinde inceledi. Çubukcu ve ekibi, barajın yapımından sorumlu firma yetkililerinden detaylı bilgi alarak, projedeki ilerlemeyi değerlendirdi.

Reşitköy Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte, 63 bin 416 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Bu proje, bölgedeki tarımsal üretkenliğin artırılması ve çiftçilerin su ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Barajın inşaatı, tarım alanlarında sulama imkanlarını genişletirken, aynı zamanda bölgenin ekonomisine de olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, barajın tamamlanmasının ardından çiftçilerin daha verimli tarım yapabilmesine olanak tanıyacağını ifade ederek, "Bu tür projeler, hem tarımsal üretimi destekleyecek hem de su kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır" dedi.

Çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Çubukcu, barajın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal sulama sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuşacağını ve yerel çiftçilerin gelir düzeyinin artacağına dikkat çekti. Ayrıca, barajın inşaat sürecinin devamında çevre ve doğa koruma önlemlerine de azami özen gösterileceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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