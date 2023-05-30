Rent a car işletmecileri dolandırıcılık uyarısı yapıyor

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte birçok sektörde olduğu gibi rent a car sektöründe de hareketlilik başladı. Rent a car işletmecileri son zamanlarda artan internet dolandırıcılığına karşı uyarıda bulunurken, dolandırıcıların ulaştıkları kişilerden 'aracı kapınıza kadar vale getirecek' şeklinde vaatler üzerine ödeme yapmaları veya ön ödeme olarak aldıkları ücretin karşılıksız çıkabileceğine dikkat çekti.

Araç kiralama kişilerin kısa dönemli seyahatlerinde bütçelerini zorlamadan konforlarını artıran bir uygulama olarak her geçen gün yaygınlaşıyor. İnternet üzerinden araç kiralaması yaygınlaşırken, dolandırıcılar da internet üzerinden farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur edebiliyor. Eylül ayı sonuna kadar sezonunun açıldığını belirten rent a car işletmecisi Murat Demirkol, "Yaz sezonunun girmesiyle beraber işlerimizde çok şükür bir hareketlilik oldu. Özellikle önümüzdeki Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında aşırı talep oluyor. Bizim sezonumuz Haziran ayları başında başlayıp, Eylül sonuna kadar devam ediyor. Bu sezon içerisinde de Konya'da vatandaşlarımız genellikle ekonomik sınıf araçlar tercih ediyor" dedi.

"Korsan sitelerden araç kiralama işlemi yapanlar çoğalmaya başladı"

Araç kiralamak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları sıralayan Murat Demirkol, "Vatandaşlarımızın kiralama yapacağında aracın modeli, kasko, ve motor bakımlarına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle son zamanlarda bizim sektörde korsan sitelerden araç kiralama işlemi yapanlar çoğalmaya başladı. Bu şekilde bizim de kendi müşterilerimizin mağdur olduğunu görüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz de gerekli açıklamaları ve sık sık uyarı yapıyor. İnternet sitelerinden araç kiralama yaparken bazı önemli konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin internet sitesinin sonunda birkaç harf değişikliği ile aynı siteyi kopyalayıp yüksek fiyatlı bir aracı uygun fiyat üzerinden reklam vererek bu şekilde müşterilere ulaşarak mağdur ediyorlar. O sırada ulaştıkları kişilerden aracı kapınıza kadar vale getirecek şeklinde vaatler üzerine ödemesini yapmaları veya ön ödeme olarak aldıkları ücret karşılıksız çıktığı zaman dolandırıcılık meydana geliyor. Biz müşterilerimizden bu tür vaatlere itibar etmemelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Araçlarda kasko olmadığı zaman bu sorun daha büyük bir hal alıyor"

İnternet üzerinden mağduriyetler arttığı için bilinmeyen firmalara dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Demirkol, "Mağduriyetlerin yaşanmaması için bilindik firmalardan veya kiralama yapmak istedikleri firmanın adresine giderek işlemlerini yapsınlar. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de artık internet üzerinden mağduriyetler arttığı için bilinmeyen firmalara dikkat etmelerini öneriyorum. Bazı müşterilerimiz de ucuza araç bulabiliyor ama internet üzerinden olduğu için çoğu zaman mağdur oluyorlar. Rent a car işi yapmadan 2 veya 3 araç alıp merdiven altı diye tabir edilen yol ile araç kiralama işlemi yapanlar var. Aracı kiraladıklarında, Allah korusun bir kaza durumunda ise araçlarda kasko olmadığı zaman bu sorun daha büyük bir hal alıyor. Örneğin kilometresi yüksek oluyor, modeli eski oluyor ve daha sonra arıza durumunda da sorun yaşanıyor. Araç kiralamaya gelen müşterilerimiz, bilindik firmalara gitmelerinde çok fayda var sonrasında da mağduriyet en aza iner. Tabiri caizse merdiven altı bu işi yapanlar bizi de müşterimizi de zor durumda bırakıyor. Müşterilerimiz daha dikkatli olursa daha güvenli olacağına inanıyorum" diye konuştu.

E-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "En basit şekliyle internet kullanıcılarının önce farklı firmaların fiyatlarını araştırması, dolandırıcıların fark edilmesinde etkili olacaktır. Araç veya farklı kiralamalarda, ceza ödemelerinde bankacılık işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan kopya sitelerle dolandırıcılık yöntemine karşı önlem olarak URL adreslerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kopya sitelerin adres çubuğundaki site isim bilgilerinde harf değişikliği, eksik ya da fazla harf kullanılabiliyor. Kurumsal kiralama şirketlerinin destek ve iletişim numaraları 444'lü numaralardır. Whatsapp hattı üzerinden veya başkaları adına havale/EFT gibi talepte bulunmaz. En önemli nokta ise Ticaret Bakanlığı bünyesinde E-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir. https://www.eticaret.gov.tr/ adresinden girilerek anahtar kelimeyle yapılan aramada, doğrulanmış site sütununda yeşil tiki görmek güvenle alışveriş yapılabileceğini gösterir" denildi. - KONYA