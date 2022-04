Renault, Roland-Garros Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın premium partneri oldu

5 Haziran tarihlerinde yapılacak 2022 turnuvasıyla başlayarak, beş yıllık bir başlangıç süresi için dünyanın en prestijli spor etkinliklerinden biri olan Roland-Garros turnuvasının premium partneri oluyor.

Renault açıklamasına göre, şirket, yeni marka stratejisinin bir parçası olarak küresel pazarlama ortaklıklarını modernize etmeye ve yüksek katma değer yaratacak desteklere odaklamaya karar verdi.

Şirket bu stratejinin bir parçası olarak spora da odaklanıyor. Fransız Rugby Federasyonunun büyük bir ortağı olarak rugbyi desteklemeye devam ederken diğer yandan ise Roland-Garros turnuvası ortaklığı ile tenise odaklanıyor.

Paris Grand Slam ve Renault, tarihlerinde yeni bir sayfa yazmak için güçlerini birleştirdi. Renault ve Paris Grand Slam, Fransa'da doğma, güçlü bir uluslararası güce sahip olma, "Made Of France" gururunu taşıma gibi ortak değerleri paylaşıyor.

Renault ve Fransız Tenis Federasyonu (FFT) arasındaki ortaklık, sürdürülebilir ulaşım ve sosyal sorumluluk olmak üzere iki stratejik temele dayanıyor.

Elektrikli filo

Renault ve Roland-Garros, her zaman daha sorumlu davranma noktasında da aynı yaklaşımı paylaşıyor. Bu nedenle sürdürülebilir ulaşım her iki marka için de büyük öneme sahip. Renault 2030 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma hedefiyle dönüşümünü hızlandırıyor.

Renault'nun sürdürülebilir ulaşıma olan bu bağlılığı, markanın Fransa Açık Tenis Turnuvasına sağladığı araçlara da yansıyor. Renault 160 adetlik bir filoyu turnuvanın kullanımı için tedarik edecek ve bunun 100 adedi yeni Renault Megane E-Tech elektrikli olacak.

Renault, bu ortaklık anlaşmasına paralel olarak markanın gençlere yönelik yeni sosyal sorumluluk projesi "Give me 5"ı hayata geçiriyor. Renault ilk adım olarak yerel sanatçıların yardımıyla kentin, şehir merkezinden uzak bölgelerindeki oyun alanlarını yenileyerek bu bölgelerde tenis eğitimini teşvik etmek istiyor. Fransa'da yıl sonuna kadar iki sahanın açılması bekleniyor.

Renault, "Give me 5" projesinin finansmanına yardımcı olmak için Roland-Garros turnuvasında sırasında "Let Challenge"ı devreye sokacak. Servis için atılan top servis sahasına temas etmeden önce fileye her çarptığında, ki bu turnuva boyunca ortalama 2 binden fazla kez gerçekleşiyor, Renault sosyal girişime bir miktar para ayıracak.

Marka ayrıca, özel bir deneyim yaşatmak ve turnuvanın bir gününe yardımcı olmak için olanakları kısıtlı çevrelerden birkaç çocuk ve genç grubunu Roland-Garros'a davet edecek.

Stadyum içinde ve dışında aktiviteler

Yeni partnerliğin bir parçası olarak Roland-Garros tarihinde ilk kez Renault logosu, eleme turlarından finallere kadar tüm turnuva boyunca beş ana kortun ağlarında gösterilecek.

Renault ayrıca turnuva boyunca Roland-Garros içindeki 150 metrekarelik bir stantta sergilenen Renault Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, Renault 5 Prototip ve halka açık dünya tanıtımı Roland-Garros'ta gerçekleşen yeni Renault Austral ile ziyaretçilere markanın gelecekteki elektrikli ürün gamını yakından inceleme fırsatı sunacak.

Ulaşım ve tenis tutkunları, Renault'nun turnuva boyunca sergileyeceği çeşitli deneyimlerin keyfini çıkarabilecek.

Turnuvaya sıfır emisyonla ulaşmak isteyen herkes bunu Renault ile yapabilecek. Araç paylaşım şirketi ZITY by Mobilize, müşterilerine Roland-Garros'a ulaşma ve stadyumun yanına beş ZITY park yerinden birine park etme olanağı sunacak. Yeni müşteriler özel promosyondan yararlanabilecek.

Markanın Champs-Elysées'deki en büyük mağazası Atelier Renault'dan yola çıkan tenis tutkunları, kendilerini doğrudan stadyuma götürecek 30'lardan kalma bir RATP otobüsü ile geçmişe bir yolculuk yaparak benzersiz bir deneyim yaşayabilecek.

Marka ayrıca Renault 5'in 50'inci yıl dönümü vesilesiyle, beş tarihi modeli tamamen elektrikli motorla donatarak dönüştürdü. Konuklar Roland-Garros stadyumuna bu araçlarla da ulaşabilecek.