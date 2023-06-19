Renault'nun yeni coupe SUV modeli Rafale'in dünya lansmanı gerçekleştirildi

Renault'nun ürün gamının tepe noktasını oluşturacak yeni coupe SUV modeli Rafale'in dünya lansmanı yapıldı.

Şirket açıklamasına göre, Renault, Renaulution stratejik planındaki ana hedeflerden biri olan C segmentindeki performansını daha da güçlendirme hedefini Yeni Renault Rafale modeliyle D segmentine de taşıyor.

Yeni Renault Rafale, E-Tech hibrit sistemini ve CMF-CD platformunu kullanarak, Renault'nun ürün gamının en üst noktasında konumlanıyor.

Hibrit güç aktarma sistemleri, şasiler ve elektronik ekipmanlara yönelik teknoloji kapasitesini geliştiren Renault, kullanıcılarını artık mutlak sürüş keyfi için yaratılan ve geliştirilen Yeni Rafale ile tanıştırıyor.

Yeni modelin ismi, Renault'nun 20. yüzyılın başlarına dayanan havacılık geçmişinden esinleniyor. Renault o zamanlar, otomobiller dışında trenler ve uçaklar için içten yanmalı motorların öncü üreticisiydi. 1933'te bir başka üretici olan Caudron'u devralan marka, Caudron-Renault'yu kurdu ve tüm uçaklara önemli rüzgarların isimleri verildi. Buna göre, rekor kırmak için tasarlanan tek koltuklu yarış uçağı C460, 1934'te Rafale olarak yeniden adlandırıldı.

Yeni Renault Rafale, Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal'in "Design Renault"nun lideri olarak yarattığı yeni görsel dile göre tasarlanarak üretilmiş ilk model olma özelliğini taşıyor.

Yeni model, Renault tasarımında yeni ve güçlü bir döneme öncülük ediyor. Yeni Renault Rafale, cömert kıvrımları, büyük bir hassasiyetle işlenen çizgileri, modele karakter ve incelik katan teknik ayrıntılarıyla marka DNA'sıyla uyum içinde hareket ediyor. Stili, kaliteli işçiliği ve boyutlarıyla Yeni Renault Rafale, gücünü ve kişiliğini yollarda ortaya koyuyor.

Yeni Renault Rafale, yakıt tüketim oranları ve teknolojisinin yanı sıra geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan 200 bg E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemiyle de öne çıkıyor.

Model, yeni bir E-Tech 4x4 300 bg güç aktarma sistemiyle kendisini yüksek performanslı otomotiv dünyasında üst sıralara taşıyacak teknolojik ilerlemelerle geliştirilecek.

Yeni Renault Rafale'in gelecek yıl Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.