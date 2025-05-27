Remed Assistance, 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde Güvenliği Sağladı

Remed Assistance, Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nin tüm etaplarında, çekici ve ambulans ekiplerinin desteğiyle pilotların ve araçların güvenliğini üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi, tamamlandı.

Rallide mücadele eden pilot ve araçların güvenliğini sağlayan Remed Assistance'ın desteklediği 10,10 kilometrelik özel etap, ilgiyle karşılandı. Bu özel etapta Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Oytun Albayrak birinci, GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul ikilisi ikinci, Team Petrol Ofisi'nden Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ise üçüncü sırada yer aldı.

Etapta dereceye giren pilotların ödüllerini, Remed Assistance Strateji Planlama Müdürü Alber Amado ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesan takdim etti.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 12-13 Temmuz tarihlerinde Nevşehir'de düzenlenecek 2025 Ömer Tolon sezonunun ilk toprak zeminli yarışı Kapadokya Rallisi ile devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Remed Assistance Genel Müdürü Faruk Ertuğ, ralliyi izlemekten heyecan duyduğunu belirtti.

Eylülde Eskişehir'de düzenlenecek Avrupa Ralli Kupası öncesi, yarışçıların bu organizasyonun uzun süren etaplarında kendilerini deneme fırsatı bulduğuna değinen Ertuğ, "Hem çekici hem ambulanslarımızla yarışçılara destek vermekten gurur duyuyoruz. Organizasyona katkıda bulunmaktan ve çalışanlarımızla rallinin ruhunu hissetmekten, büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.