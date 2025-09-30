Haberler

Reklam Kurulu'ndan Yasa Dışı Bahis ve Kumar İçin 30 Hesaba Erişim Engeli

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar tanıtımları nedeniyle 30 YouTube ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu incelemesinde; bazı YouTube ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılar tarafından yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği tespit edildi. Söz konusu tanıtımların tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikte olduğu belirlendi. Kurul, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğu tespiti ile 30 YouTube ve sosyal medya hesabıyla ilgili erişim engeli kararı verdi. Aykırılığa ilişkin içeriklerin çıkarılmaması halinde söz konusu hesapların kapatılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
