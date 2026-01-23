Haberler

Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar ve tüketicilerin yanıltılması nedeniyle geçtiğimiz yıl toplam 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uyguladı. Kurul, 27 bin 787 dosya inceleyerek çeşitli sektörlerdeki ihlalleri denetledi.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, geçen yıl reklam ve tanıtımlardaki aldatıcılık, bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi, ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar nedeniyle 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, tüketicilerin reklam ve tanıtım yoluyla yanıltılmasını önlemek için çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Bu kapsamda, Reklam Kurulu aldatma, ekonomik çıkarların etkilenmesi, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi gibi kusurları mercek altına alıyor. Denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde, gerekli idari müeyyideler uygulanırken, özel indirim günlerine ilişkin olarak da Reklam Kurulu resen incelemeler yürütüyor.

Geçen yıl 27 bin 787 dosya incelendi

Kurul, geçen yıl gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere farklı sektörlerle ilgili toplam 27 bin 787 dosya inceledi.

Söz konusu başvurulardan, 1620 dosya esastan karar bağlanırken, 26 bin 164 dosya hakkında ise incelemeye alınması kararı verildi. Dosyaların 974'ü hakkında durdurma cezası, 7'si hakkında tedbiren durdurma kararı ve 111 dosya hakkında da erişim engeli kararı verildi.

Geçen yıl ilgililer hakkında toplam 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicilere "satıcı hakkındaki şikayetleri inceleyin" tavsiyesi

Öte yandan, Bakanlık yetkilileri, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere bazı önerilerde de bulundu.

Buna göre, yanıltıcı uygulamalara maruz kalınmaması için alışveriş öncesinde arama motorlarını kullanarak, kısa bir ön araştırma yapılması önem taşıyor. Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları olup olmadığının incelenmesi gerekiyor.

Satın alınacak ürünün, benzer mecralardan yaklaşık fiyatının kıyaslanması da tavsiye ediliyor. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılması, sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimalinin göz önünde bulundurularak, satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatının kontrol edilmesi öneriler arasında yer alıyor.

İnternetten alışverişlerde, sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin, ayrıntılı şekilde okunması da yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi bakımından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı