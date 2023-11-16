Reklam Kurulu, Aldatıcı Reklamlara ve Haksız Ticari Uygulamalara Ceza Verdi

Reklam Kurulu, yılın ilk 11 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamadan bin 623 dosya hakkında durdurma cezası ve toplam 92 milyon 500 bin lira idari para cezası verdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu tarafından yapılan toplantıda tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari faaliyetlere ilişkin idari yaptırımlar uygulandı.

Reklam Kurulu, yılın ilk 11 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamadan bin 623 dosya hakkında durdurma cezası ve toplam 92 milyon 500 bin lira idari para cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu tarafından 14 Kasım'da yapılan 339 sayılı toplantıda tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari faaliyetlere ilişkin idari yaptırımlar uygulandı. Bu kapsamda artık elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere kasım ayı içerisinde Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile toplam 2.7 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 176 adet dosyadan 153'ü mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezası ile toplam 16.7 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylelikle yılın ilk 11 ayında Reklam Kurulu tarafından toplam bin 838 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunularak, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 623 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Özellikle kasım ayında gerçekleştirilen ve "Efsane Kasım İndirimleri", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi isimlerle adlandırılan, çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyaları, Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilerek, tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanıyor. Reklam Kurulu tarafından indirimli satış kampanyalarına ilişkin denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ANKARA