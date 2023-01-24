Rekabet Kurumundan NAOS İstanbul Kozmetik'e yaklaşık 5 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, hakim durumlarını 'yaptığı anlaşmalar vesilesiyle' kötü kullandığı gerekçesi ile soruşturma açılan NAOS İstanbul Kozmetik'e yaklaşık 5 milyon lira para cezası verdi.

Rekabet Kurumu, hakim durumlarını 'yaptığı anlaşmalar vesilesiyle' kötü kullandığı gerekçesi ile soruşturma açılan NAOS İstanbul Kozmetik'e yaklaşık 5 milyon lira para cezası verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, NAOS İstanbul Kozmetik San ve Tic. Ltd. Şti. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirtildi. Açıklamada, "Bu doğrultuda, anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'e göre 6 milyon 620 bin 969 lira idari para cezası uygulanmasına, "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik"in 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulanarak 4 milyon 965 bin 727 lira tutarında para cezası verildiği belirtildi. - ANKARA