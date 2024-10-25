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Rekabet Kurumu, Tofaş'ın Stellantis'i Devralma Başvurusunu Reddetti

Rekabet Kurumu, Tofaş'ın Stellantis'i Devralma Başvurusunu Reddetti
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Rekabet Kurumu, Tofaş'ın Stellantis'i devralma taahhütlerini yetersiz buldu ve başvuruyu onaylamadı. Kurum, yapılacak nihai inceleme sonucunda 2024'te de kararını belirleyecek.

Rekabet Kurumu, Tofaş'ın Stellantis'i devralmasına onay vermedi. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada "Stellantis'in Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi" ifadesi kullanıldı.

Rekabet Kurumu, Stellantis'in Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütlerin yeterli görülmediğini belirtti.

Konu hakkında Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Stellantis N.V.'ye (STELLANTIS) ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş'nin, STELLANTIS ve Koç Holding A.Ş'nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu'nun 23.11.2023 tarih ve 23-54/1029 -M sayılı toplantısında 4054 Sayılı Kanun'un 10. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca konu hakkında nihai inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurulu'nun 24.10.2024 tarih ve 24-43/1027-M sayılı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Tofaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında çerçeve anlaşmayla 1 Mart'ta varılan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin 400 milyon euroya devralınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyurmuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İnceleme Otomobil Ekonomi Finans Hukuk Tofaş

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