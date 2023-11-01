Rekabet Kurumu, Temel Gıda Ürünlerindeki Rekabet İhlallerine Cezalarını Açıkladı

REKABET Kurumu Başkanı Birol Küle, "Sadece temel gıda ürünlerindeki rekabet ihlallerini son 4 yılda yaklaşık 3,7 milyar TL'yle cezalandırdık. 2023 yılında ise şimdiye kadar verdiğimiz ceza 2,15 milyar lirayı buldu" dedi.

Birol Küle, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kurumun bütçe görüşmeleri sırasında sunum yaptı. Küle, kurum olarak rekabetin korunmasını sağlamak üzere düzenleyici ve denetleyici tedbirler aldıklarını söyledi. Hangi sektörde aksaklık varsa gözlemleyip, resen müdahalede bulunduklarını aktaran Küle, "Eş zamanlı olarak bilişim teknolojilerine ve insan kaynağımıza yatırım yaptık. Dijital veriler üzerinde inceleme kapasitemizi artırdık. Soruşturma sayılarımızı artırdık. 2020'den bu yana soruşturma sayısında 2 kat artış, yerinde inceleme sayılarında ise yüzde 65 oranında artış sergiledik. Soruşturmalarımızın neticelerine gelecek olursak, özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlarımızın harcamalarını etkileyen sektörlerdeki suni fiyat artışlarını engellemek üzere harekete geçtik. Un, maya, yumurta, ekmek üzerinden oynanan oyunları cezalandırdık. Ekmekten temizlik ürünlerine kadar çok sayıda tedarikçinin raf fiyatlarını belirlediğini tespit ettik. Bu ürünlerin satıldığı zincir marketlerin kartel oluşumlarını ortaya çıkardık. Sadece temel gıda ürünlerindeki rekabet ihlallerini son 4 yılda yaklaşık 3,7 milyar TL'yle cezalandırdık. 2023 yılında ise şimdiye kadar verdiğimiz ceza 2,15 milyar lirayı buldu" dedi.

'SON 4 YILDA 10,4 MİLYAR LİRA PARA CEZASI VERDİK'

Küle, kendi pazarlarında hakim durumdaki teşebbüslerin ihlallerini de tespit ettiklerini ve rekabetinin önünü açtıklarını aktararak, "E-pazar yerleri, çevrim içi reklamcılık, ilaç, akaryakıt, hızlı tüketim malları perakendeciliği sektörlerini inceledik. Bu sektörlerde tespit edilen pazar aksaklıklarına karşı aksiyonlar aldık. Mobil ekosistemlere ve deprem bölgesindeki piyasalara yönelik de sektör incelemeleri başlattık. 2023'te gerçekleşen deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere bölgedeki iş dünyası temsilcilerine şahsen başlattığım ziyaretler gerçekleştirdik. Aldığımız şikayetler doğrultusunda bu illerimizin yeniden inşasında önem arz eden hazır beton ve çimento sektörlerindeki incelemelerimize ve soruşturmalarımıza devam ediyoruz. Küresel çapta ses getiren kararlarımızdan elde ettiğimiz deneyimleri yurt dışındaki otoritelere de aktarıyoruz. Soruşturmalarımız sonucunda verilen cezalara bakarsak, son 4 yıl içinde 10,4 milyar lira para cezası vermiş bulunuyoruz" diye konuştu.