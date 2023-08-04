Üye Girişi
Haberler

Rekabet Kurumu, Storytel hakkında soruşturma başlattı

Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurumu, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engellediği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, sesli kitap okuma uygulaması Storytel hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yayınevi ve eser sahipleriyle yapmış olduğu uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engellemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırmanın karara bağlandığı ve önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 6 Nisan tarihli toplantıda müzakere edildi. Bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title