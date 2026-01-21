Haberler

Rekabet Kurumundan e-ticaret platformu TEMU'ya ilişkin iddialara yanıt Açıklaması

Rekabet Kurumu, Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU'ya yönelik incelemelerin standart prosedürler çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Kurum, incelemenin soruşturma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Rekabet Kurumu, Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU'ya ilişkin iddialara yanıt vererek, "Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Kurumdan, TEMU'ya ilişkin yürütülen sürece yönelik açıklama yapıldı.

Rekabet Kurumunun, mevzuat çerçevesinde yetki alanındaki hususlara yönelik rutin denetim ve yerinde inceleme faaliyetlerini düzenli sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
500

