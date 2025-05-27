Rekabet Kurumu, Gıda Kontrol Laboratuvarlarını Soruşturuyor

Rekabet Kurulunca, özel gıda kontrol laboratuvarı işleten bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

Algan, Türkiye'de faaliyet gösteren ve özel gıda kontrol laboratuvarı işleten bazı teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini bildirdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın STA Kalite Kontrol Laboratuvarı AŞ, Radix Analiz Laboratuvar Hizmetleri Ticaret AŞ, Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ ve Çevre Endüstriyel Analiz San. ve Tic. AŞ hakkında başlatıldığını aktararak, süreç devam ederken Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti'nin de soruşturmaya dahil edildiğini anlattı.

Yapılan inceleme ve tespitlere göre Kalite, Southern ve STA firmalarının birlikte fiyat tespit etmek suretiyle kanunu ihlal ettiğini ve bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiğini aktaran temsilci, ihlallerin bir yıldan kısa sürmüş olması nedeniyle idari para cezasında bir artırıma gidilmesine gerek bulunmadığını ifade etti.

Temsilci, STA'nın da özel istek analizlerinin toplam cirosu içindeki payının düşük olması sebebiyle hafifletici unsur olarak değerlendirilebileceğini belirterek, Çevre ile Radix'in de kanunu ihlal ettiğine yönelik herhangi bulguya ulaşılmadığını ve bu şirketlere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını söyledi.

Toplantıda teşebbüs temsilcilerine de söz verildi.

Haklarında idari para cezası uygulanması talep edilen şirket temsilcileri, soruşturma kapsamındaki bulguları reddederek ceza verilmemesi talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.