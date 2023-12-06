Rekabet Kurumu, Çevrim İçi Reklamcılık Sektörünü İnceledi

Rekabet Kurumunun hazırlayarak kamuoyunun görüşüne sunduğu "Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesi Raporu"nda, sosyal medya platformlarının "hedefli reklamcılık" noktasında avantaj sağladığı ifade edildi.

Kurumunun internet sitesinde yayımlanan rapora ilişkin, son yıllarda çevrim içi reklamcılıkta ivmenin arttığı bildirildi. Bu nedenle rekabet hukukunun bu pazarlarda etkin ve doğru biçimde uygulanabilmesi amacıyla "Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesi Raporu" hazırlanarak kamuoyunun görüşüne açıldığı kaydedildi.

Raporda, sektördeki dinamikler ile davranışsal veya yapısal rekabet sorunlarının analiz edilmesinin ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tespitinin hedeflendiği belirtildi.

Dijital ve sosyal medya platformlarına ilişkin konuların öne çıktığı raporda, YouTube'daki reklamların bağımsız hizmet sağlayıcılar tarafından doğrulanamaması ve ölçümlenememesine yönelik doğabilecek sorunlar ile Google'ın veri birleştirme uygulamalarının oluşturabileceği sıkıntılara dikkati çekildi.

Raporda, çevrim içi mecraların kullanım sıklığı ve amaçları da yer aldı.

Sonuç bölümünde ise sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen görüntülü reklamcılığın, kullanıcıların zevkleri, ilgi alanları ve diğer kullanıcılar ile bağlantıları gibi detaylı ve çeşitli veri sağlaması ile "hedefli reklamcılık" noktasında diğer görüntülü reklamcılık mecralarına göre avantajlı olduğu ifade edildi. Ayrıca, Facebook, Instagram ve YouTube'un Türkiye'de en sık kullanılan uygulamalar olduğu ve rakipleriyle karşılaştırıldığında baskın seviyede kullanıcı kitlesine hizmet verdiği vurgulanan raporda, ön rapor sonucunda ulaşılan bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine işaret edildi.

Çalıştay gerçekleştirilecek

Öte yandan, raporun sunum bölümünde, ilgili kurum ve kuruluşlar, çevrim içi reklamcılık ekosisteminde yer alan sektör oyuncuları ve akademisyenlerin bir araya geldiği bir platformda konunun değerlendirilmesinin planlandığı bildirildi. Bu kapsamda 20 Aralık'ta "Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesine Yönelik Çalıştay" yapılmasının öngörüldüğü vurgulanarak, çalıştaya katılmak isteyenlerin katılım taleplerini, söz alma talepleri ile birlikte 13 Aralık'a kadar reklamcilik@rekabet.gov.tr adresine iletmeleri gerektiği kaydedildi.