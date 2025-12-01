Haberler

Rekabet Kurumu 40 Uzman Yardımcısı Alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rekabet Kurumu, sınavla 40 rekabet uzman yardımcısı alacağını açıkladı. Adaylar, 2 Aralık 2025-2 Ocak 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Yazılı sınav 17 Ocak 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumu, sınavla 40 rekabet uzman yardımcısı istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kurum, 10'u genel, 10'u iktisat, 10'u hukuk ve 10'u bilişim kadrolarında olmak üzere 40 rekabet uzman yardımcısı alacak.

Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek.

Adaylar, 2 Aralık 2025-2 Ocak 2026 tarihlerinde Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacak.

Sınav için başvurular, 8 Aralık Pazartesi günü saat 23.59'a kadar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak, yazılı bölüm 14-15 Şubat 2026'da dört ayrı oturumda Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı

Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Bakan Fidan: Putin, belirli şartlar altında barış anlaşmasını kabul etmeye hazır

Bakan Fidan'dan bölgenin kaderini değiştirecek açıklama: Putin hazır
İsrail Savunma Kuvvetleri android telefonları yasakladı, Iphone zorunlu oldu

İsrail o telefonları yasakladı, Apple çok sevinecek
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile 'ittifak' mümkün mü?

DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile ittifak mümkün mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.