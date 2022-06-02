Rekabet Kurulundan yumurta üreticilerine soruşturma - Haberler

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Rekabet Kurulundan yumurta üreticilerine soruşturma

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Rekabet Kurulundan yumurta üreticilerine soruşturma

Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YUMBİR, üye 12 birlik ve 12 şirketin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Kurul tarafından yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında da soruşturma başlatıldı.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

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