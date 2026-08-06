CarrefourSA devralınmasına koşullu onay

Rekabet Kurulu, Yeni Mağazacılık AŞ'nin Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin ( Carrefoursa ) tek kontrolünü devralmasına koşullu izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, karara ilişkin bilgi verildi.

Kurulun, Yeni Mağazacılık AŞ'nin Carrefoursa'yı devralmasına ilişkin işleme, firma tarafından sunulan davranışsal ve yapısal taahhütler çerçevesinde koşullu izin verdiği belirtilen açıklamada, işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Birleşme ve Devralmalar Tebliği kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğu ve işlem sonucunda "hızlı tüketim malları organize perakendeciliği" pazarında etkin rekabetin önemli ölçüde kısıtlanabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, Kurulun, firma tarafından sunulan taahhütlerin, tespit edilen rekabetçi endişeleri gidermeye yeterli, uygun ve orantılı olduğu sonucuna ulaştığı belirtildi.

İstihdam korunacak

Açıklamada, dosya kapsamında ortaya konulan rekabetçi endişelere yönelik kabul edilen taahhütlere ilişkin şu bilgiler verildi:

"İşlem sonucunda rekabetçi endişelerin tespit edildiği 48 mağaza elden çıkarılacak. Elden çıkarılacak mağazaların 10'u A101, 38'i CarrefourSA mağazalarından oluşacak.

CarrefourSA'nın bağımsız organizasyon yapısı korunacak. İşlem sonucunda CarrefourSA, A101'den ayrı bir organizasyon yapısı altında faaliyet göstermeye devam edecek, günlük ticari faaliyetlerinden sorumlu yöneticiler ve çalışanlar her iki şirkette de ayrı olacak.

İşlemin kapanışını takip eden 3 yıl boyunca A101 ve CarrefourSA bünyesindeki toplam istihdam seviyesinin korunması ve mümkün olan ölçüde artırılması için gerekli makul çaba gösterilecek.

3 yıl boyunca her takvim yılında en az 75 KOBİ veya yerel üretici/tedarikçi, KOBİ ve Yerel Tedarikçi Destek Programı kapsamında desteklenecek. Bu teşebbüslere, mağaza içi görünürlük, teşhir, pazarlama, dijital ve sosyal medya, katalog, veri, analitik ve müşteri ilişkileri yönetimi alanlarında destekler sunulacak. Ayrıca çevrim içi satış kanallarında öncelik ve sürekli gelişim ile işbirliği mekanizmaları sağlanacak. Kadın üreticiler ve girişimcilerin de programa dahil edilmesine özen gösterilecek.

Yöresel ürünler ve yerli tarım ürünleri desteklenecek. Yöresel ürünlerin korunması, sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve tüketici nezdinde görünürlüğünün artırılması amacıyla 'çatı marka' yaklaşımı altında bütüncül bir iletişim ve konumlandırma stratejisi uygulanacak"

Açıklamada, Kurulun izin kararına esas teşkil eden taahhütlerin bağlayıcı nitelikte olduğu, bu yükümlülüklerin ihlali halinde günlük işleyecek idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA