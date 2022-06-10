Rekabet Kurulundan, Trendyol soruşturması kapsamında ara karar - Haberler

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Rekabet Kurulundan, Trendyol soruşturması kapsamında ara karar

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Rekabet Kurulundan, Trendyol soruşturması kapsamında ara karar

Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ara karar aldı.

Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ara karar aldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ) hakkında 23 Eylül 2021'de açılan soruşturma kapsamında Kurul, 19 Ocak tarihli kararla şirket ile başlatılan taahhüt süreci kapsamında, Kurum kayıtlarına giren ve şirket tarafından sunulan taahhüt metninin revize edilerek, son, nihai ve kabul edilebilir halinin 15 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurum kayıtlarına girecek şekilde sunulmasına karar verdi.

Öte yandan, kabul edilebilir bir metnin sunulmaması halinde taahhüt görüşmelerine son verileceğine, bu durumda da ilgili raporda sunulan "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca geçici tedbir alınmasına" ilişkin teklifin görüşülmesine başlanmasına karar verildi.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Rekabet Kurulu Trendyol Eylül Ekonomi Haberler

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