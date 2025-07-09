Rekabet Kurulu, Yanıltıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza Kesti

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, bu yılın ilk 6 ayında reklam ve tanıtımlardaki aldatıcılık, bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi, ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar nedeniyle 141 milyon 123 bin 32 lira idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, tüketicinin reklam ve tanıtım yoluyla yanıltılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu, aldatma, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi ve ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurları inceliyor.

Denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde gerekli idari müeyyideler uygulanırken özel indirim günlerine ilişkin de Reklam Kurulu resen incelemeler yürütüyor.

Kurul 6 ayda 12 bin 499 dosyayı inceledi

Kurul, 2025 yılının ilk yarısında, gıda, sağlık, iletişim, örtülü reklamlar dahil olmak üzere farklı sektörlerle ilgili 12 bin 499 dosyayı inceledi.

Bu dosyaların 11 bin 657'si mevzuatta yer alan başvuru koşullarına uygun olmama ve başvurunun mevzuat kapsamı olmaması gerekçeleriyle incelenmezken, incelenen 842 dosyanın 838'si ise karara bağlandı.

Gündeme alınan 838 dosyanın 456'sı için durdurma cezası, 17'si için durdurma cezası ve erişim engeli, ikisi için düzeltme, 225'i için idari para cezası ve durdurma, 13'ü için idari para, durdurma ile erişim engeli kararları verilirken, ilgililer hakkında 141 milyon 123 bin 32 lira idari para cezası uygulandı.

Elektrikli araç tanıtımlarına yakın takip

Kurul, tüketicilerin talebinin arttığı elektrikli araçların sürüş menziline dair tanıtımların yanı sıra kullanıcı sayıları her geçen gün artan müzik, video, medya içeriği sağlayan platformlarda abonelik sürecinin vatandaşlar açısından anlaşılmasını zorlaştıran ve "karanlık ticari tasarım" olarak bilinen uygulamaları yakından izledi.

Şikayetlerin yanıltıcı indirim ve bilgiler, lojistik süreçlerde aksama, ayıplı mal gönderimi, bedelinin tahsil edilmesine karşın ürünün gönderilmemesi, satıcı tarafından sipariş iptali, cayma hakkının kullandırılmaması gibi konularda yoğunlaştığı görüldü.

Tüketicilere "satıcı hakkındaki şikayetleri inceleyin" tavsiyesi

Öte yandan Bakanlık yetkilileri, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere önerilerde de bulundu.

Buna göre, yanıltıcı uygulamalara maruz kalınmaması için alışveriş öncesinde arama motorlarını kullanarak, kısa bir ön inceleme yapılması önem taşıyor.

Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları olup olmadığının incelenmesi gerekiyor.

Satın alınacak ürünün benzer mecralardan yaklaşık fiyatının araştırılması da öneriliyor.

İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılması, sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimalinin göz önünde bulundurularak, satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatının kontrol edilmesi öneriler arasında yer alıyor.

İnternet üzerinden alışverişlerde sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin ayrıntılı şekilde okunması da yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi bakımından önem taşıyor.