Tarla bitkisi tohumları sektörüne yönelik rekabet soruşturması genişletildi

Güncelleme:
Rekabet Kurulu, ayçiçeği, mısır, pamuk, arpa, buğday ve yonca tohumları pazarında rekabet ihlali iddialarıyla bazı firmalar hakkında soruşturma başlattı. Agromar Marmara, CMC Agro, Seedcorp ve Semillas Fito da bu soruşturmaya dahil edildi.

Rekabet Kurulu, ayçiçeği, mısır, pamuk, arpa, buğday ve yonca tohumları pazarına ilişkin yürütülen soruşturmaya Agromar Marmara Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, CMC Agro Tohumculuk AŞ, Seedcorp Tohum Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Semillas Fito Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'yi de dahil etti.

Rekabet Kurumunda yapılan açıklamada, Kurulca, bölge, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla ilgili kanun maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla Corteva Turkey Tohumculuk AŞ, KWS Türk Tarım Ticaret AŞ, Limagrain Tohum Islah ve Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, May-Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ, Monsanto Gıda ve Tarım Ticaret Ltd. Şti, Polen Tohumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ ile Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda ayçiçeği, mısır, pamuk, arpa, buğday, yonca tohumları pazarına ilişkin yürütülen soruşturmaya, Agromar Marmara, CMC Agro, Seedcorp ve Semillas Fito firmalarının da eklendiği bildirilen açıklamada, hibrit endüstriyel kornişon ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
