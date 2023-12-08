Rekabet Kurulu, Süt ve Meşrubat Üreticilerine İdari Para Cezası Uyguladı

REKABET Kurulu'nun, süt ve meşrubat üreticisi/tedarikçisi firmalar hakkında yürüttüğü soruşturmalar, uzlaşma usulü ile idari para cezası yaptırımı uygulanarak sonlandırıldı.

Rekabet Kurulu, Nisan ve Haziran 2023'te gerçekleştirdiği toplantılarda içme sütü üretici/tedarikçisi firma ile meşrubat üretici/tedarikçisi firma hakkında, rekabet ihlali iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Firmalar tarafından, Rekabet Kurulu'na ihlalin varlığı ve kapsamı ile öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarını kabul eden uzlaşma metinleri gönderildi.

Rekabet Kurulu'nca 30 Kasım'da alınan kararlara göre; ürünlerinin marketlerdeki satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti önleyici faaliyette bulunduğu öne sürülen 2 firmanın da 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Firmalara uygulanması öngörülen idari para cezası tutarlarında uzlaşma usulü ile yüzde 25'er indirim yapıldı. Süt üreticisi firmaya 173 milyon 784 bin 318,88 TL, meşrubat üreticisine ise 5 milyon 682 bin 68,39 TL tutarlarında idari para cezaları uygulanarak soruşturmaların sonlandırılmasına karar verildi.