Rekabet Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarları hakkında soruşturma başlattı
Rekabet Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarları hakkında rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
REKABET Kurulu, özel gıda kontrol laboratuvarları hakkında, rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, 30 Kasım'da yapılan toplantıda, özel gıda kontrol laboratuvarları hakkındaki rekabet ihlali iddialarını değerlendirdi. Kurul, 4 anonim şirket ile 3 anonim şirketten oluşan ekonomik bütünlüğün, rekabete duyarlı bilgi paylaşarak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmasına karar verdi.
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