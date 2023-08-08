Nuh'un Ankara Makarnası'nın yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleri iddiasıyla ilgili Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilmediği belirlendi ve Nuh'un Ankara Makarnası'na idari para cezası uygulanmadı.

Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası'nın rekabeti engellemediğine karar verdi.

Nuh'un Ankara Makarnası'nın yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleri iddiasıyla ilgili Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen raporda toplanan delillere, yazılı ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edilmediğine karar verildi. Bu çerçevede, Nuh'un Ankara Makarnası'nın adı geçen teşebbüslerine idari para cezası uygulanmadı. - ANKARA