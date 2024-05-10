Rekabet Kurulu, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti. Hakkında Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından, endüstriyel enzim pazarında rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak ön araştırma açıldı.

Ön araştırmada elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde, şirketin diğer iştirakleriyle birlikte hakim durumunu kötüye kullandığı ve söz konusu Kanun'u ilgili maddesini ihlal ettiği yönünde şüphelere ulaşıldı.

Bunun üzerine Kurul, şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca, şirket tarafından uygulanan indirim sisteminin telafisi mümkün olmayacak zararların ortaya çıkmasına sebep olabileceği değerlendirilerek, bu uygulama için geçici tedbir kararı alındı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.