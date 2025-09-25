Haberler

Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a Soruşturma

Güncelleme:
Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmeti Spotify hakkında ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama iddialarıyla soruşturma açtı. Soruşturma, Spotify'ın abonelik fiyatları ve öneri algoritmalarının muhtemel etkilerini inceleyecek.

Soruşturma, 'Ayrımcılık İddiası' ve 'Yıkıcı Fiyatlama İddiası' ile 2 temel iddia üzerine yoğunlaşacak. Spotify'ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek. Spotify tarafından Türkiye'de belirlenen abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
