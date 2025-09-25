Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a Soruşturma

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma, 'Ayrımcılık İddiası' ve 'Yıkıcı Fiyatlama İddiası' ile 2 temel iddia üzerine yoğunlaşacak. Spotify'ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek. Spotify tarafından Türkiye'de belirlenen abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek. - ANKARA