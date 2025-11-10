Haberler

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Devralma ve Ortak Girişim Onayları

Güncelleme:
Rekabet Kurulu, birçok devralma ve ortak girişim işlemlerini onayladı. Bu kapsamda, çeşitli uluslararası şirketlerin uçak mülkiyetleri, güvenlik hizmetleri ve kimya sanayisindeki devralmalar dikkate alındı. Aynı zamanda yeni ortak girişimlerin kurulmasına da izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Kestrel Aircraft Funding Limited grup şirketleri "JRQ 978 Ireland Limited", "MSN 5099/5128 Spring Designated Activity Company", "AWAS 35842 Trust", "Wells Fargo Trust" ve "Kestrel Aviation Ireland No: 5 Limited"in mülkiyetinde, biri Türkiye'de tescilli ve üçüncü taraf kiracıya kiralanmış, diğerleri farklı ülkelerde tescilli 5 uçağın mülkiyetinin Castlelake, L.P. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Cinven Capital Management (V) General Partner Limited ve Alp Saul'un ortak kontrolü altında bulunan Proteger Luxembourg S.a.r.l ile Proteger Luxembourg S.a.r.l'nin yüzde 100 iştiraki olan Proteger Investments S.a.r.l ile Pronet Güvenlik Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün, Alp Saul tarafından kontrol edilen Big Properties B.V. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Marcolin S.p.A'nın tek kontrolünün VSP Optical Group Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Natura Cosmeticos S.A. tarafından kontrol edilen Natura&Co UK Holdings Limited'in tek kontrolünün Avon International Limited aracılığıyla Michael A. Reinstein tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Turkuaz Kimya ve Tarım Sanayi Ticaret AŞ'nin belli orandaki hissesinin Vidara S.A. tarafından devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.

Temasek Holdings (Private) Limited'in (TEMASEK) kontrolünde bulunan Whitecap Investments Pte. Ltd. ve Robson Investments Pte. Ltd. aracılığıyla Brookfield Corporation (BROOKFIELD) tarafından kontrol edilen Luminace Holdings LLC'nin (LUMINACE) hisselerinin belli bir kısmının devralınması suretiyle LUMINACE üzerinde BROOKFIELD ve TEMASEK tarafından ortak kontrol sağlanması işleminin onaylanmasına karar verildi.

Schneider Electric SE'nin, tamamına sahip olduğu iştiraki AVEVA Inc. aracılığıyla Crosser Technologies AB'nin tüm hisselerini devralarak Crosser Technologies AB üzerinde tek kontrol tesis etmesi işlemi onaylandı.

Saueressıg Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ'nin bütün hisselerinin ve tek kontrolünün Bünyamin Özyan tarafından devralınması işleminin bir devralma işlemi olmadığı değerlendirildi.

RightShip Group Pte. Ltd. üzerinde BHP Group Limited, Cargill Incorporated, Rio Tinto Limited ve Permira Holdings Limited tarafından ortak girişim tesis edilmesi işlemine izin verildi.

Gamma (Fiber) Holdings Three GmbH'in hisselerinin tamamının Oji Holdings Corporation tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Toyota Tsusho America Inc. ve LG Energy Solution Michigan Inc. tarafından Green Metals Battery Innovations LLC ünvanlı tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Sunstone Investment Pte. Ltd., Platinum Globe A 2013 RSC Limited ve DigitalBridge Group Inc. tarafından Vantage Data Centers APAC Holdings Pte. LTD'nin ortak kontrolünün dolaylı olarak devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Sofon Industries Company ve ST Engineering Marine Ltd. tarafından Suudi Arabistan'da Sofon MRO Company ünvanlı bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verildi.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
