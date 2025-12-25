Haberler

Doküman çözümleri alanındaki Kyocera ve Geskopikit hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

Güncelleme:
Rekabet Kurulu, Kyocera Bilgitaş ve distribütörü Geskopikit hakkında soruşturma başlattı. İhlallere sebep olduğu öne sürülen uygulamalar arasında paralel ithalat engellemesi ve satış kısıtlamaları yer alıyor.

Rekabet Kurulu, Kyocera Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri AŞ ve Kyocera Document Solutions Europe Management B.V'den oluşan ekonomik bütünlük Kyocera ile bütünlüğün distribütörü Geskopikit Dijital Kopyalama AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, büro malzemeleri, bilgi teknolojileri, doküman çözümleri, bilgi işlem makineleri ve yazılımları pazarında faaliyet gösteren Kyocera ekonomik bütünlüğü ile onun distribütörü Geskopikit hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Ön araştırma kapsamında yapılan incelemelerde, paralel ithalatın engellendiği, bayilerin satış yapabileceği müşteri ve bölgelerin kısıtlandığı, yeniden satış fiyatlarının belirlendiği yönünde bulguların elde edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Kyocera'nın bayilik sözleşmelerinde yer alan rekabet yasağı ve tek elden alım yükümlülüklerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olup olmadığı da soruşturmada detaylı şekilde incelenecek. Paralel ithalatın engellenmesi ve yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi, pazarda fiyat rekabetini doğrudan sınırlayan ihlaller arasındadır. Bu tür kısıtlamalar, tüketicinin daha uygun fiyata ürün almasını engeller, alternatif kanallara erişimini azaltır, pazara yeni giriş yapan teşebbüsler için de engel teşkil eder. Bayilerin hangi bölgede kime satış yapabileceği sınırlandırıldığında ise rekabet piyasada değil, kağıt üzerinde kalır. Soruşturma sonunda Rekabet Kurulu, bu uygulamaların rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını, kısıtlama durumunda bunun nasıl ve hangi mekanizmalarla yapıldığını somut biçimde ortaya koyacaktır."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
500

