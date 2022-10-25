Rekabet Kurulu'ndan hızlı tüketim malları firmasına soruşturma Ekonomi Haberleri REKABET Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet yürüten 'Panek' firması hakkındaki rekabeti önleyici faaliyet iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. REKABET Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet yürüten 'Panek' firması hakkındaki rekabeti önleyici faaliyet iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu, 6 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda süt, kahvaltılık, soğuk içecek gibi hızlı tüketim mallarının bulunduğu sektörde faaliyet yürüten firma hakkındaki, ürünlerinin yeniden satış fiyatının tespitini yaparak, rekabeti önleyici faaliyetler yaptığı iddialarını ele aldı. Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri yeterli buldu. Firma hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmasına karar verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi Rekabet Kurulu 6 Ekim Ekonomi Haberler

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