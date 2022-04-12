Rekabet Kurulu, NadirKitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rekabet Kurulu, NadirKitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası verdi

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu, NadirKitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'ye 346 bin 765 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'ye 346 bin 765 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığının tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca, NadirKitap'ın satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com'a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığına, bu nedenle söz konusu şirkete 346 bin 765 lira idari para cezası verilmesi kararı aldı.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Rekabet Kurulu, Para Cezası, Bilişim, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title