Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında yürütülen soruşturmayı taahhütle sonlandırdı

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın, şirketin sunduğu taahhüt paketi sonrası sonlandırılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında yürütülen soruşturma alınan taahhüt üzerine sona erdirildi.

Kurul, Martı İleri Teknoloji AŞ'nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma süreci devam ederken şirket tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunuldu. Gerçekleştirilen görüşmelerde Martı İleri Teknoloji AŞ tarafından bir taahhüt paketi sunuldu.

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucu, taahhütlerin dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.