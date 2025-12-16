Klor alkali sektörüne yönelik rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulunca, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ ile klor alkali sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında sözlü savunmalar alındı.

Toplantılar, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında Kurum binasında yapıldı.

Küle, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ ile klor alkali sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturmalar açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme ve tespitler sonucunda Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, yıkıcı fiyatlama yoluyla klor alkali ürünleri sektöründeki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarıyla kanunu ihlal ettiğini belirterek, söz konusu teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi.

Ayrıca, belirli kamu alımlarına fiyat teklifi verilmesi veya yaklaşık maliyetin belirlenmesi süreçlerinde danışıklı hareket ederek kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti için sektördeki bazı firmalar hakkında soruşturma açıldığını anımsatan temsilci, "Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ ile 2S Kimya Arıtma Tarım İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, Aykimsan Hiçyılmaz Kimyasal Ürünler İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Irmak Kimya Sanayi ve Turizm Nakliyat Tarım Ürünleri ve Geri Dönüşüm Ticaret Ltd. Şti., Süleyman Kimya Arıtım İnşaat Nakliye ve Tehlikeli Madde Danışmanlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmıştı. Nalan Uslu-Anadolu Kimya ve Kuzey Test Analiz Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. de soruşturma tarafı olarak eklendi." dedi. Soruşturma heyeti temsilcisi, söz konusu teşebbüslere idari para cezası uygulanmasını istedi.

Toplantılarda, teşebbüs temsilcilerine de söz verildi.

Şirket temsilcileri, soruşturma kapsamındaki bulguları reddederek ceza uygulanmaması talebinde bulundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.