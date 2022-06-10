Rekabet Kurulu kararları Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı. Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Mandiant, Inc'in tek kontrolünün, Alphabet, Inc'in kontrolündeki Google LLC tarafından devralınması işlemine onay verdi. Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketinin tek kontrolünün, Tersan Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralınması işleminin, izne tabi olmadığına karar verildi. AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi Rekabet Kurulu Alphabet Google Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Rekabet Kurulu kararları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.