Rekabet Kurulu kararları - Haberler

Rekabet Kurulu kararları
AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.
Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Mandiant, Inc'in tek kontrolünün, Alphabet, Inc'in kontrolündeki Google LLC tarafından devralınması işlemine onay verdi.
Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketinin tek kontrolünün, Tersan Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralınması işleminin, izne tabi olmadığına karar verildi.
AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi