Rekabet Kurulu kararları - Haberler

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Rekabet Kurulu kararları

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Mandiant, Inc'in tek kontrolünün, Alphabet, Inc'in kontrolündeki Google LLC tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketinin tek kontrolünün, Tersan Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralınması işleminin, izne tabi olmadığına karar verildi.

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

Rekabet Kurulu Alphabet Google Ekonomi Haberler

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