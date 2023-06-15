Rekabet Kurulu, İş Gücü Piyasasına Yönelik Anlaşmaları İnceleyecek
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Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren pek çok teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısını 18-19 Temmuz'da yapacak.
Rekabet Kurulunda iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren pek çok teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 18-19 Temmuz'da yapılacak.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirilecek. Pek çok teşebbüsün 18-19 Temmuz tarihinde Rekabet Kurulunda yapılacak sözlü savunma toplantısı çevrim içi takip edilebilecek. - ANKARA