Rekabet Kurulu, İş Gücü Piyasasına Yönelik Anlaşmaları İnceleyecek

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde faaliyet gösteren pek çok teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısını 18-19 Temmuz'da yapacak.