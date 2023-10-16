Rekabet Kurulu, İpek Gıda ve RRH Küçük Elektrikli Aletler şirketleri hakkında yürütülen soruşturmaların uzlaşma metinlerinin kabul edilmesiyle sonlandırıldığını duyurdu. İpek Gıda'ya 2 milyon 693 bin 535 lira, RRH Küçük Elektrikli Aletler'e ise 2 milyon 1948 lira idari para cezası uygulanacak.

Rekabet Kurulu, İpek Gıda ve RRH Küçük Elektrikli Aletler hakkındaki soruşturmaları sonlandırdı

Rekabet Kurulu, İpek Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Elektronik Eşya ile RRH Küçük Elektrikli Aletler hakkında açılan soruşturmaların, taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla sonlandırılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İpek Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Elektronik Eşya Tic. ve San. Ltd. Şti'nin yeniden satıcılarına yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Kurulun kararıyla kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi. Söz konusu şirkete 2 milyon 693 bin 535 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, RRH Küçük Elektrikli Aletler Ltd. Şti'nin yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma da uzlaşmayla sonuçlandırıldı.

Uzlaşma sonucunda anılan şirkete 2 milyon 1948 lira idari para cezası uygulanması hükme bağlandı.