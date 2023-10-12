Rekabet Kurulu, İçme Suyu Tedarikçisi 3 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı

REKABET Kurulu, rekabeti sınırlayıcı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen içme suyu tedarikçisi 3 firma hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 21 Eylül'deki toplantısında ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren 3 firma hakkındaki rekabet ihlali iddialarını ele aldı. Kurul üyeleri, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri yeterli buldu. 2 firma hakkında bilgi değişimi ile ortak fiyat belirleme yoluyla, 1 firma hakkında mağazaların yeniden satış fiyatlarını belirleme yoluyla, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesiyle yasaklanan, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlarda bulunup bulunmadığının tespitine ilişkin soruşturma başlatıldı.