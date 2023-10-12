Haberler

Rekabet Kurulu, İçme Suyu Tedarikçisi 3 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurulu, ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren 3 firma hakkında rekabet ihlali iddialarını ele aldı ve soruşturma başlattı.

REKABET Kurulu, rekabeti sınırlayıcı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen içme suyu tedarikçisi 3 firma hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 21 Eylül'deki toplantısında ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren 3 firma hakkındaki rekabet ihlali iddialarını ele aldı. Kurul üyeleri, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri yeterli buldu. 2 firma hakkında bilgi değişimi ile ortak fiyat belirleme yoluyla, 1 firma hakkında mağazaların yeniden satış fiyatlarını belirleme yoluyla, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesiyle yasaklanan, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlarda bulunup bulunmadığının tespitine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Rekabet Kurulu Eylül Ekonomi Haberler

title