Rekabet Kurulu Endüstriyel Enzim Sektöründe Soruşturma Başlattı

Güncelleme:
Rekabet Kurulu, endüstriyel enzim sektöründeki bazı teşebbüslerle ilgili olarak soruşturma yürütüyor. Söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Temsilciler, şirketlerin indirim uygulamalarının meşru olduğunu savundu.

Rekabet Kurulunca, enzim sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, endüstriyel enzim pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında Novonesis A/S, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti., Novozymes Berlin GmbH, Novozymes Fransa S.A.S., Novozymes Switzerland AG, Novozymes North America, Synergia Life Sciences Pvt. Ltd., CHR Hansen A/S ve CHR Hansen Gıda San. ve Tic. AŞ'nin oluşturduğu ekonomik bütünlüğün asparaginaz enzimi pazarında hakim durumda olduğu, söz konusu teşebbüslerin en iyi fiyat garantisi koşulu ve sadakat yaratıcı nitelikteki indirim sistemiyle anılan pazarda Kanun'u ihlal ettiği ve teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtti.

Aynı ekonomik bütünlüğün, fungal alfa amilaz enzimi pazarında hakim durumda olduğu, söz konusu teşebbüsün sadakat yaratıcı nitelikteki indirim sistemiyle fungal alfa amilaz pazarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği, dolayısıyla söz konusu teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade eden soruşturma heyeti temsilcisi, "Aynı ekonomik bütünlüğün glukoamilaz enzimi pazarında hakim durumda olduğu, bu kapsamda söz konusu teşebbüslerin münhasırlık sözleşmeleri ve sadakat yaratıcı nitelikteki indirim sistemiyle glukoamilaz pazarında Kanun'u ihlal ettiği, dolayısıyla söz konusu teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Novonesis A/S ile DSM Nutritional Products AG arasında 12 Aralık 2007'de fitaz enzimine ilişkin akdedilen "Yeniden Düzenlenmiş İttifak Sözleşmesi"nin Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığını ve Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S ve Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti'nin Türkiye'de endüstriyel enzim sektöründe herhangi bir faaliyeti bulunmadığının tespit edildiğini söz konusu teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kanaat ve sonucuna ulaşıldığını söyledi.

Toplantıda teşebbüslerin temsilcisine de söz verildi.

Temsilci, söz konusu soruşturmanın şirketin tarihinde bir ilk olduğuna dikkati çekerek, Novo'nun uyguladığı indiriminin meşru rekabet teşkil ettiğini ve dışlayıcı etki doğurma kabiliyetine sahip olmadığını dile getirdi.

Küle, şirketin her alıcıya özel indirim uygulama sebebini sorması üzerine şirket temsilcisi, fiyatların bölgesel bakış açısıyla belirlendiğini ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
500
