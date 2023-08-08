Rekabet Kurulu, Digitürk'e Geçici Tedbir Kararı Aldı

Rekabet Kurulu, Digitürk olarak bilinen Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.'nin 2023-2024 futbol sezonu müsabakalarının geniş özet görüntüleri ve haber amaçlı görüntüleri eş zamanlı yayına vermesini temin etmek amacıyla geçici tedbir kararı aldı.

Her dönem artan spor yayın haklarının satışı ve dağıtımı rekabet hukukunun önemli uygulama alanlarından biri olması ve futbolun içerik olarak önemi ile ilgili piyasalarda darboğaz ve pazar gücü aracı teşkil etme potansiyeli ilgili piyasalardaki rekabet kısıtı analizlerinin merkezinde olmasından dolayı, Rekabet Kurulu, geçtiğimiz yıl başlatılan maç sonrası özetlerin yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, 2022-2023 futbol sezonuna uygulanacak şekilde aldığı kararı, geçici tedbir kararının, devam eden soruşturma sürecinde 2023-2024 futbol sezonu için de uygulanmasına karar verdi.

4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi kapsamında geçici tedbir kararları, nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak bir zararın ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda alınıyor. 2023-2024 sezonu için alınan bu geçici tedbir kararı ile 2022-2023 sezonuna ilişkin geçici tedbir kararına paralel şekilde, açık televizyon yayıncılığı gerçekleştiren teşebbüsler arasındaki rekabet ortamının, geniş özet görüntülerin daha erken yayımlanması sonucunda bozulmasının önlenmesi hedeflendi.

Bu çerçevede, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da tekel konumundaki yayıncı kuruluş Digitürk'ün özet yayın haklarını ayrımcı ve sömürücü şekilde kullanmasından doğabilecek telafi edilemez zararları önlemek adına Rekabet Kurulu, 3 Ağustos'taki toplantısında, 4054 sayılı Kanun'un 9. Maddesi uyarınca, geniş özet görüntülerin ve haber amaçlı görüntülerin açık televizyon yayıncılığı yapan teşebbüsler tarafından eş zamanlı yayına girmesini temin etmeye yönelik geçici tedbir kararını aldı. - ANKARA