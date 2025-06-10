Rekabet Kurulu, Coca-Cola Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurulu, Coca-Cola Hakkında Soruşturma Başlattı
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Rekabet Kurulu, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ'nin ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engelleyici uygulamalarda bulunduğu şüphesiyle soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığı da incelenecek.

Rekabet Kurulu, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Powerade ve Damla markalarıyla bilinen Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından başlatılan ön araştırma sonucunda, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

Duyuruda, soruşturmada, Kurul'a Coca-Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığının da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacağı bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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