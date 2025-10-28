Haberler

Rekabet Kurulu, Borusan Tedarik ve CEVA'nın Devralma İşlemine İzin Verdi

Rekabet Kurulu, Borusan Tedarik'in CEVA tarafından devralınmasına ilişkin sunulan taahhütler doğrultusunda onay verdi. İşlem sonrası rekabet endişelerini gidermek için çeşitli önlemler alınacak.

Rekabet Kurulu, lojistik ve tedarik zinciri alanında faaliyet gösteren Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji AŞ'nin (Borusan Tedarik) CMA CGM S.A. (CMA CGM) tarafından kontrol edilen CEVA Corporate Services (CEVA) tarafından devralınması işlemine ön inceleme sürecinde sunulan taahhütler çerçevesinde izin verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun söz konusu devralma işleminin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi çerçevesinde piyasadaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açabileceğini değerlendirdiği ifade edildi.

İşlem neticesinde ortaya çıkan rekabet karşıtı endişelerin giderilmesi amacıyla CEVA tarafından davranışsal çözümler içeren bir taahhüt metni sunulduğu belirtilen açıklamada, bu çerçevede mevcut müşterilerle yapılan sözleşmelerin 1 yıl boyunca değişmeden geçerli olacağının taahhüt edildiği kaydedildi.

Açıklamada, fiyat artışlarının mevcut sözleşmede belirtilen sınırları aşamayacağı, müşterilerin ek maliyet olmadan alternatif sağlayıcılara geçebileceği, yeni sözleşmelere en az üç aylık fesih hakkı ekleneceği, rakip firmaların, adil ve ayrımcı olmayan şartlarla dağıtım ağına erişebilecekleri, müşterilere, farklı lojistik hizmetleri birlikte alma zorunluluğu getirilmeyeceği ve bağımsız denetçinin iki yıl boyunca taahhütlerin uygulanmasını izleyeceği taahhüdünde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CEVA tarafından sunulan taahhütlerin işlemin yol açacağı rekabet sorunlarını gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olması dolayısıyla işleme, söz konusu taahhütler çerçevesinde izin verilmesine, ayrıca söz konusu davranışsal taahhütlerin yükümlülük teşkil edeceğine, yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda taraflar hakkında Rekabetin Korunması Hakkında 'Kanun'un 17. maddesinde öngörülen' idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
