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Rekabet Kurulu, Bilişim Sektöründeki Teşebbüsler Hakkında Soruşturma Başlattı

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Rekabet Kurulu, Türkiye'de bilişim sektöründe faaliyet gösteren 18 teşebbüsün iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları yoluyla rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerinin araştırılması amacıyla başlattığı soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi.

Rekabet Kurulunda, Türkiye'de bilişim sektöründe faaliyet gösteren 18 teşebbüsün iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları yoluyla rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerinin araştırılması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması yaparak bilişim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Başkan Küle'nin ardından bilgi veren soruşturma heyeti temsilcisi, hakkında soruşturma yürütülen 18 teşebbüsün rekabete aykırı anlaşmalara taraf olarak ilgili kanunu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldığını bildirdi. Temsilci, soruşturma tarafları arasında yer alan Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. AŞ ile Magis Teknoloji AŞ unvanlı teşebbüslerin dosya konusu iddialar çerçevesinde ilgili kanun maddesini ihlal ettiklerinin tespit edilemediğine işaret ederek, "Bu kapsamda idari para cezası verilmesine gerek olmadığı, ilaveten, teşebbüsler arasında akdedilen sözleşmelerde yer alan ve ihlale dayanak olarak gösterilen sözleşme maddelerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlaline sebebiyet vermeyecek şekilde tadil edilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra şirket yetkilileri savunmalarını yaptı.

Pia Bilişim Hizmetleri AŞ temsilcisi, taraflarına yöneltilen iddiaların "çalışan ayartmama" anlaşmasına dayandığını söyledi. Yetkili, irade uyuşmasının mevcut olduğunu ispatlamak için gerekli koşulların ortaya konulamadığını ve uyumlu eylem karinesinin dosya açısından uygulanabilir olmadığını bildirdi.

Egem Bilgi İletişim Ticaret AŞ adına savunma yapan avukat Banu Coşar ise şirketin kurulduğu günden bu yana bünyesinde birçok çalışan istihdam ettiğini dile getirerek, "Adaya yapılan ilgili sözleşmede hiçbir kısıtlayıcı unsur bulunmaz. Çalışanlar, herhangi bir zamanda kendi inisiyatifleri doğrultusunda şirketten ayrılma kararı verip bunu uygulayabilirler. Son 3 yılda 124 çalışan çeşitli nedenlerle ayrılmış ve kariyerlerine başka firmalarda devam etmektedirler." dedi.

Coşar, şirkette çalışanların listesini savunma ekinde dosyaya sunduklarını bildirdi.

Bazı teşebbüslerin sözlü savunmalarına yarın da devam edilecek. Rekabet Kurulu, savunmaların ardından yapacağı değerlendirmelerle son kararını verecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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