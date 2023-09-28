Rekabet Kurulu, BeINSports hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı

Rekabet Kurulu, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabaka özetlerinin yayına girme zamanlamasına ilişkin BeINSports hakkında yürütülen soruşturmayı, alınan taahhüt üzerine sonlandırdı. Ayrıca, Duracell hakkında da soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabaka özetlerinin yayına girme zamanlamasına ilişkin Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (BeINSports) hakkında yürütülen soruşturmayı "alınan taahhüt" üzerine sonlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu şirketin yayın hakları kapsamında "haber amaçlı görüntüler" ve "geniş özet görüntüleri" başta olmak üzere alt yayın haklarını diğer yayın kuruluşlarına "ayrımcı" şekilde sunmak suretiyle kanunun ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma süreci devam ederken, şirket tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunuldu.

Kurulca, dosyanın müzakeresi neticesinde, şirketin sunduğu revize taahhütlerin, ortaya çıkan rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul edilmesine, teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.

Duracell'e soruşturma

Öte yandan Kurul, Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Hızlı tüketim malları sektöründe pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve satış yapacakları bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açtı.