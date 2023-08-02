Rekabet Kurulu, Bazı Firmalara 151 Milyon Lira Cezası Verdi

Rekabet Kurulu, bazı firmalara çalışan ayartmama anlaşmaları yaptıkları gerekçesiyle toplam 151 milyon 147 bin lira idari para cezası verdi. Cezalar arasında en yüksek ceza LC Waikiki'ye verildi.

Rekabet Kurulu, 'emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı vazgeçerek birbirlerinden çalışan almamak için anlaşma yaptıkları' gerekçesiyle bazı firmalara toplam 151 milyon 147 bin lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, bazı teşebbüslerin işgücü piyasasına yönelik 'çalışan ayartmama' şeklinde centilmenlik anlaşmaları yaparak rekabete aykırı hareket ettiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmayı sonuçlandırdı. Konuyla ilgili kuruldan yapılan açıklamada, "İşgücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelenmiştir. Bu anlaşmaların temelinde işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmeleri yatmaktadır. Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabilmektedir. Netice itibarıyla çalışanların dağılımında etkinsizlik doğmakta ve işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir" denildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında rekabete aykırı çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri belirlenen teşebbüsler Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri A.Ş., Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji A.Ş., Binovist Bilişim Danışmanlık A.Ş., Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri A.Ş., D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş., Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş., LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş., Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş., TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Veripark Yazılım A.Ş., Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye idari para cezası verildi.

Ceza alan firmalar

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'ye 4 milyon 834 bin 124 lira, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'ye 5 milyon 319 bin 292 lira, Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ye 192 bin 973 lira, Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri A.Ş.'ye 2 milyon 159 bin 522 lira, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.'ye 517 bin 883 lira, Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye 1 milyon 94 bin 131 lira, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 7 milyon 293 bin 869 lira, Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ'ye 1 milyon 218 bin 89 lira idari para cezası verildi. Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. ise yıllık gayrı safi gelirinin yüzde iki ila yüzde dördünün yarısı olan 20 bin 827 lira idari para cezasına çarptırıldı.

LC Waikiki'ye yaklaşık 60 milyon lira ceza

Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ'ye 49 bin 831 lira, Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne 2 milyon 183 bin 227 lira, Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.'ye 18 milyon 21 bin 702 lira, Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye 6 milyon 513 bin 239 lira, LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye 59 milyon 590 bin 457 lira, Veripark Yazılım A.Ş.'ye ise 1 milyon 116 bin 70 lira idari para cezası verilmesine karar verildi. - ANKARA