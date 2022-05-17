Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Citrix Systems, Inc. ve TIBCO Software, Inc.'nin ortak kontrolünün dolaylı olarak Elliott Investment Management L.P. ve Vista Equity Partners Management, LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Impala Bidco S.àr.l.'ın dolaylı ortak kontrolünün Hg Capital LLP, EQT Fund Management S.à.r.l. ve TA Associates Management LP tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme AŞ'nin ortak kontrolünün Ferrovial Airports International SE aracılığıyla Ferrovial, SA. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title