Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi

Rekabet Kurulu, Toon Boom Animation Inc., Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ, Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret AŞ, Ellab A/S, Syneos Health Inc. ve Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin devralma işlemlerine onay verdi.