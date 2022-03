Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma başvurularına onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyurulara göre, Kurul, CPP Investments ve Votorantim S.A. tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemini onayladı.

Manuchar NV'nin tek kontrolünün LSF XI Magpie Bidco SRL aracılığıyla Lone Star Funds tarafından devralınması uygun bulundu.

Quidel Corporation ve Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc arasındaki birleşme işlemine izin verildi.

M. M. Tiftik Kardeşler Nakliye İnşaat Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti'nin tek kontrolünde bulunan Ankara'daki Çayyolu Hazır Beton Tesisinin tek kontrolünün, kiralama yoluyla Votorantim Cimentos S.A.'nın iştiraki Votorantim Çimento San. ve Tic. AŞ aracılığıyla nihai olarak Votorantim S.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Slim Fusina Rolling S.R.L. ile Concord Resources Limited ve Niche European Holdings LLC tarafından ortak kontrol edilen Niche Fusina Rolled Products S.R.L.'nin birleşmesi işlemi uygun bulundu.

Gaziantep Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme ve Yatırım AŞ'nin tek kontrolünün Rönesans Sağlık Yatırım AŞ aracılığıyla Rönesans Holding AŞ tarafından devralınması işlemi ile sonrasında ortak kontrolünün Meridiam Eurasia SAS tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Solarpower Enerji Üretim AŞ'nin hisselerinin tamamının Aceka Turizm ve İnşaat AŞ, Altaylar Altyapı ve Malzeme Hizmetleri AŞ, Bilgidar İletişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Hazar Altyapı ve Malzeme Hizmetleri AŞ, Kent Altyapı ve Malzeme Hizmetleri AŞ, Lisola Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti, Onan Enerji Üretim AŞ, Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, İsfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Dr. Ing. H.C. F. Porsche AG tarafından kurulacak olan ve Pon Holdings B.V.'nin daha sonra hisselerinin bir kısmını devralacağı yeni bir şirketin (MS JV) kuruluşuna ilişkin işlemin kapsamda olmadığı kararlaştırıldı.