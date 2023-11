Rekabet Kurulu, Aydın'da Hazır Beton Üretimi ve Satışı Alanında Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, Aydın'da hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aydın'da hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek, bölge veya müşteri paylaşımı yapmak ve yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Buna göre Asbeton Yapı Mühendislik Nakliye İnşaat San. ve Tic. AŞ, Aydın Seramik İnşaat İnşaat Malzemeleri Kömür San. ve Tic. Ltd. Şti, Batıbeton Sanayi AŞ, Beton-Taş Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti, Boylular Gıda Petrol Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Burhan TÜRÜN - Bilkent Beton, Canatanlar İnşaat Akaryakıt Tarım Ürünleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti, Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ, DYM Değişim Yapı Market İnşaat Enerji Maden Gıda Tarım Hayvancılık Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti, Kabasakal Beton Anonim Şirketi, Kösem Yapı Mimarlık Mühendislik Madencilik Taşımacılık İnşaat Makine Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti, Mendeş İnşaat Nak. Harf. Taah. Tic. Ltd. Şti, Oyak Çimento Fabrikaları AŞ, Öztürk Ticaret, Serttaş İnşaat Taah. Tur. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti, Şölen Çimento Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Türen Kireç İnşaat Malzemeleri Madencilik İnşaat Taahhüt Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti, Türen Yapı Malzemeleri İnşaat Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Ufuk Hazır Beton İnşaat Turizm Tic. ve Paz. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.