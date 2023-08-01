Rekabet Kurulu, Arçelik'e İdari Para Cezası Verdi

Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama A.Ş.'ye çevrim içi pazaryerleri üzerinden satış yapmayı engelleyerek ve yeniden satış fiyatı belirleyerek rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurulu, yetkili satıcılarının çevrim içi pazaryerleri üzerinden satış yapmasını engelleyerek ve yeniden satış fiyatı belirleyerek rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle Arçelik Pazarlama A.Ş.'ye gayri safi gelirinin yüzde 0,5'i ila yüzde 3'ü arasında idari para cezası verilmesine kanaat getirdi.

Rekabet Kurulu, 9 Eylül 2021'de yetkili satıcılarının çevrim içi pazaryerleri üzerinden satış yapmasını engellemek ve yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar vermişti.

Bugün ise Arçelik Pazarlama A.Ş.'nin söz konusu soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştiriliyor.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, sözlü savunmadan önce yaptığı açılış konuşmasında, Arçelik Pazarlama A.Ş. hakkında yeniden satış fiyatı belirlemek amacıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açıldığını hatırlattı.

Küle'nin iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere söz verdiği Soruşturma Heyeti ise yetkili satıcıların çevrim içi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanmasına ilişkin eylemleri bakımından Arçelik tarafından sunulan nihai taahhütlerin kurulun 8 Eylül 2022'de aldığı karar ile bağlayıcı hale getirilerek, söz konusu eylem bakımından soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiğini belirtti.

Arçelik 4. maddeyi ihlal etti

Soruşturma Heyeti, soruşturma kapsamında incelenen yeniden satış fiyatının tespiti eylemine yönelik olarak elde edilen deliller ve savunmalar, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek Arçelik tarafından yeniden satış fiyatının tespiti suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğini aktardı.

İdari para cezası uygulanmalı

Heyet, bu çerçevede Arçelik hakkında 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaştı.

Arçelik'in gayri safi gelirinin binde 5'i ila yüzde 3'ü arasında idari para cezası istendi

Heyet, Ceza Yönetmeliği'nin 5. maddesi çerçevesinde, temel para cezası oranının Arçelik'in gayri safi gelirinin binde 5 ila yüzde 3'ü arasında belirlenebileceğini ve aynı maddeye göre cezada artırım yapılmasına yer olmadı sonucuna ulaştı.

Ağırlaştırıcı ya da hafifletici unsur yok

Soruşturma Heyeti ayrıca Ceza Yönetmeliği'nin 6. ve 7. maddeleri uyarınca temel para cezasına uygulanacak herhangi bir ağırlaştırıcı veya hafifletici unsur bulunmadığını söyledi. - ANKARA